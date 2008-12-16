ЄС закликає Узбекистан звільнити журналістів і правозахисників

Президентство ЄС закликає владу Узбекистану звільнити журналістів та захисників прав людини.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві президентства ЄС.

У документі президентство, зокрема, висловило задоволення звільненням двох правозахисників Ділмурода МУХІДДІНОВА та Мамаражаба НАЗАРОВА.

Водночас президентство висловило занепокоєння повідомленнями про винесення вироку про ув’язнення на термін 10 років незалежному журналісту Соліжону АБДУРАХМАНОВУ та правозахиснику Агзаму ТУРГУНОВУ.

“ЄС терміново закликає владу Узбекистану поважати зобов’язання захищати ув’язнених від поганого ставлення, а також пояснити обвинувачення, висунуті проти С.АБДУРАХМАНОВА та А.ТУРГУНОВА”, - зазначається у заяві президентства ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС скасувала запроваджені в 2005 році проти Узбекистану санкції, відзначивши прогрес в галузі прав людини.