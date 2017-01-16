Влада Косова заявила, що Сербія готує для країни "кримський сценарій"

Про це заявив президент Косова Хашим Тачі, передає Reuters.

Причиною нового загострення між двома країнами стало те, що напередодні Сербія після 18-річної перерви збиралася відновити залізничне сполучення з північчю Косово. Вранці 14 січня з центрального вокзалу Белграда відправився придбаний у Росії і пофарбований у кольори сербського прапора потяг, вагони якого зовні були розписані гаслом "Косово - це Сербія" різними мовами.

Так, Тачі вважає, що такий потяг був спрямований для того, щоб спровокувати косоварів й створити привід для військового втручання Сербії у північні райони Косова.

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Зазначається, що там мешкають близько 50 тис. етнічних сербів, які не визнають незалежності краю.

"Намір Сербії полягає в тому, щоб використати цей поїзд, який був подарований Росією, по-перше, щоб допомогти відрізати північну частину Косова, а потім приєднати її до Сербії. За зразком Криму", – сказав Тачі.

Нагадаємо, потяг прямував до міста Косовська Мітровіца на півночі Косово, населеному переважно сербами, проте після різкої реакції косоварів сербський прем'єр-міністр Александар Вучич розпорядився зупинити його перед кордоном.

Уповноважена косовського уряду щодо переговорів із Сербією Едіта Тахір заявила, що відновлення залізничного сполучення доводить, що Сербія має намір дестабілізувати Косово.