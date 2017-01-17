Авіакатастрофа під Бішкеком: МВС Киргизстану виключає версію теракту

Про це під час засідання парламенту Киргизстану заявив заступник міністра внутрішніх справ республіки Курсан Асанов.

"Слідів вибухових речовин на деталях літака, що зазнав кататсрофи, не виявлено", - цитує Асанова ТАСС.

У той же час, кількість жертв катастрофи під Бішкеком вантажного літака Boeing 747 досягла 38 осіб.

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"Сьогодні було виявлено тіло ще одного загиблого члена екіпажу, таким чином, кількість жертв сягнула 38 осіб", - сказав він. За його словами, пошукові роботи на місці катастрофи повітряного судна продовжуються, щоб "тут не залишилося тіл загиблих". "Для продовження пошукових робіт необхідно буде пересунути великі фрагменти літака", - заявив у вівторок перший віце-прем'єр Киргизстану Мухамметкалий Абулгазієв.

Раніше Абулгазієв повідомив, що серед загиблих упізнані тіла 17 дітей.

У зв'язку з трагедією в Киргизії 17 січня оголошений загальнонаціональний траур.

Як повідомляв УНІАН, авіаційна катастрофа літака «Боїнг-747» сталась у понеділок 16 січня у селі Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області Киргизстану поблизу міжнародного аеропорту "Манас".