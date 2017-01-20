У Росії суддю посмертно звинуватили у вбивстві бізнесмена, який дав йому хабар

Суддя Сергій Москаленко буде притягнутий до відповідальності за статтями КК РФ «Незаконне носіння та зберігання, а також перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів» і «Умисне заподіяння смерті іншій людині з метою приховати інший злочин», повідомили представники Слідчого комітету, передає Meduza. Звинуватити суддю стало можливим після рішення кваліфікаційної колегії Омського обласного суду.

Москаленко в 2010-2015 роках розглядав кримінальну справу стосовно керівника омської будівельної компанії «Омстрой-2001» Віктора Берга, обвинуваченого в розкраданні понад 100 мільйонів рублів у пайовиків та інших фінансових злочинах.

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За версією слідства, Москаленко за хабар у 8 мільйонів рублів погодився сприяти винесення виправдувального вироку.

У жовтні 2015 року Берг був застрелений у лісосмузі під Омськом. Після цього Москаленко закрив справу Берга у зв'язку зі смертю обвинуваченого.

У листопаді того ж року на Москаленка було скоєно напад, в ході якого йому завдали кілька ударів ножем. Після самогубства Москаленка слідство прийшло до висновку, що напад на нього був інсценованим.

Влітку 2016 року на Москаленка було заведено кримінальну справу за обвинуваченням в отриманні хабара від Берга. Суддя був звільнений від займаної посади.

На 17 січня 2017 року було призначено засідання кваліфікаційної комісії, на якому його повинні були пред'явити звинувачення у справі про вбивство Берга і обрати запобіжний захід у вигляді арешту. 14 січня Москаленко покінчив з собою.