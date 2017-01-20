У мережі запустили лічильник зворотного відліку часу до наступного дня інавгурації президента США

У мережі з’явився лічильник, який відраховує час до наступного дня інавгурації президента США. Лічильник на своїй сторінці у Facebook опублікував BuzzFeed.

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Лічильник відраховує час до секунд.

Згідно із лічильником, до наступної інавгурації залишилось 3 роки, 11 місяців та 30 днів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Сполучених Штатах Америки відбулася церемонія складення присяги новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Після традиційної процедури складання присяги Дональд Трамп вступив на посаду президента Сполучених Штатів Америки.