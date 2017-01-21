США зажадали від Південної Кореї заарештувати брата екс-генсека ООН

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на Reuters.

Пан Гі Сана, який керував південнокорейською будівельною фірмою Keangnam Enterprises Co Ltd, 10 січня звинуватили у хабарництві при продажі будівель у В'єтнамі на $800 млн.

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За версією слідства, він був учасником злочинної групи, яка підкупала чиновників з країн Близького Сходу.

Агентство відзначило, що США будуть клопотати про екстрадицію Пан Гі Сана.

В рамках цієї справи було пред'явлено звинувачення також племіннику колишнього генсека ООН Пан Чу Хену, який зараз перебуває під арештом.