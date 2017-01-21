Сенат США затвердив Джона Келлі міністром внутрішньої безпеки

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Відзначається, що він став другим затвердженим в адміністрації Трампа главою відомства.

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За затвердження Келлі на посаду міністра внутрішньої безпеки США, за інформацією видання, проголосували 88 сенаторів, проти висловилися 11 законодавців.

Це відомство, як зазначає Reuters, відповідає «за все», починаючи від внутрішньої боротьби з тероризмом та безпеки кордонів до запобігання стихійних лих.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сенат США затвердив генерала Корпусу морської піхоти у відставці Джеймса Меттіса в якості голови Пентагону. Це призначення стало першим після вступу Трампа в посаду.