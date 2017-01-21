Після інавгурації Трампа із сайту Білого дому зник розділ про підтримку ЛГБТ

Сторінки, присвячені політиці щодо зміни клімату та правам ЛГБТ, були видалені, передає Голос Америки.

З'явилася цитата Трампа з його відомим передвиборчим закликом "Повернемо Америці велич". Крім того, з'явилися нові розділи, присвячені програмним пропозицій нового президента.

Адміністрація виділила шість тем і виклала свої пропозиції в цих сферах. Якщо коротко, то вони такі:

– План "Америка передусім" у сфері енергетики закликає до зниження енергетичних витрат і максимального використання ресурсів США.

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– План "Америка передусім" в галузі зовнішньої політики ставить за мету перемогу над радикальними ісламськими терористичними організаціями.

– Передбачається створити 25 мільйонів нових робочих місць у найближчі десять років і повернення до щорічного економічного зростання в 4 відсотки.

– Планується повернення до потужних збройних сил через їхнє відновлення і створення передових систем протиракетної оборони.

– Розділ щодо підтримки правоохоронних органів включає план будівництва стіни на кордоні для припинення незаконної імміграції і потоку банд, насильства і наркотиків; скасування статусу міст-притулків та депортацію нелегальних іммігрантів, які вчинили злочини із застосуванням насильства.

– Розділ "Торговельні відносини, які працюють для всіх американців", закликає до виходу з Транс-тихоокеанського партнерства і проведення нових переговорів з Північноамериканського угоди про вільну торгівлю (NAFTA).

Раніше директор Національного інституту стратегічних досліджень, радник президента України Володимир Горбулін заявив, що до складу адміністрації нового президента США Дональда Трампа увійшли "яструби", які не довіряють Росії .