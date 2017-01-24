Прес-секретар Трампа: у нас немає наміру брехати журналістам

Про це він заявив у відповідь на питання журналіста, «чи має намір він завжди говорити правду з цієї трибуни», передає Медуза з посиланням на CNN.

Після першого брифінгу журналісти викрили Спайсера в наданні пресі недостовірних фактів.

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Спайсер заявив, що вірить у необхідність влади «бути чесними з американським народом» і визнав, що Білий дім може іноді повідомляти журналістам неправдиву інформацію, зокрема, через прагнення якомога швидше надати громадянам актуальні відомості.

«Але в наші наміри не входить брехати вам», — заявив прес-секретар.

Спайсер зазначив, що іноді і ЗМІ допускають помилки, і їм доводиться давати спростування після публікації.

«Це ж не означає, що ви хотіли обдурити читачів, чи не правда? Я думаю, у нас повинні бути однакові можливості», — сказав він.

Нагадаємо, 21 січня, на наступний день після інавгурації нового президента США Дональда Трампа, його прес-секретар Шон Спайсер звинуватив журналістів у перекручуванні даних про кількість відвідувачів на церемонії. ЗМІ звернули увагу, що Спайсер при цьому навів невірні дані. Радник Трампа Келлиэнн Конвей згодом заявила, що він не висловив «помилкові твердження», а «альтернативні факти».