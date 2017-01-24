У Пакистані випробували нову балістичну ракету, здатну нести ядерні боєголовки

Про це повідомляється в прес-релізі Міністерства оборони Пакистану, передає РБК.

За словами військових, максимальний радіус дії ракети становить 2200 км. Вона має головну частину, що розділяється, яка здатна нести кілька ядерних боєголовок.

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Метою випробувань була перевірка конструкторських і технічних параметрів бойової системи.

Як стверджується в прес-релізі, випробування ракети спрямовані на подальше зміцнення ядерного стримування».

Як повідомляв УНІАН, 9 січня 2017 року військові Пакистану провели випробування першої в цій країні крилатої ракети, призначеної для базування на підводних човнах, і яка здатна нести ядерну боєголовку. Ця ракета має дальність до 450 кілометрів і здатна летіти низько над поверхнею води або землі.