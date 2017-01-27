Трамп заблокував схвалений Обамою транш у 221 мільйон доларів для Палестини

Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, Адміністрація Трампа вже повідомила про це рішення прем'єр-міністра Палестини Рамі Хамдаллу.

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У Держдепартаменті США відзначили, що з новим керівником перегляне прийняте попередньою адміністрацією рішення і, можливо, скоректує його у відповідності з пріоритетами адміністрації Трампа або скасує.

Раніше УНІАН повідомляв, що екс-президент Барак Обама відправив Палестині 221 мільйон доларів в останні години перебування на посту президента США. Відзначається, що перераховані Палестині кошти призначені для надання гуманітарної допомоги в секторі Газа і на Західному березі річки Йордан.