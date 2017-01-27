"Ми повернемося до кордонів держави російської": у Держдумі заговорили про територіальні претензії до Казахстану та України

Як передає кореспондент УНІАН, так званий депутат Держдуми від тимчасово окупованого Росією Криму Павло Шперов на засіданні круглого столу в нижній палаті російського парламенту з проблем російських співвітчизників заявив: "Ми велика країна і повинні захищати свої інтереси по всьому світу всіма доступними силами. Сил у нас достатньо, потрібно вести пропаганду, не все втрачено в так званих країнах близького зарубіжжя".

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На думку Шперова, "коли ми, наприклад, у Казахстані називаємо наших співвітчизників діаспорою, то це наші землі, які тимчасово відірвані. Кордони не вічні, і ми повернемося до кордонів держави російської. Це буде найближчим часом".

Він упевнений, що не можна називати "співвітчизників у близькому зарубіжжі" "діаспорою", оскільки таким чином їх "відрізають від РФ, зрівнюючи зі співвітчизниками в Австралії".

"Те, що споконвіку наше, воно наше. Південний Урал, Південний Сибір - це наші землі, військо Донське, Новоросія, Малоросія - це наші землі, і ми повинні вести політику, щоб ці землі повернулися", - заявив Шперов.

Також він вважає, що РФ "втратила Україну як братню державу", і "виростили там наших ворогів".

При цьому, стверджує Шперов, з Криму "вигнали кримчан, які підтримували ідеї "Правого сектору".

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада президент Росії Володимир Путін на церемонії вручення премій Російського географічного товариства (РГТ) пожартував щодо протяжності кордонів Росії, заявивши, що "кордон РФ ніде не закінчується".