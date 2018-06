Американські журналісти розповіли про ймовірний указ Трампа щодо санкцій проти Росії

Інформація про підготовку такого указу надходила до представників The Washington Times та The New York Times, передає "ЄвроПравда".

Жодне з цих видань наразі не вважає інформацію перевіреною до того рівня, щоб повідомляти про неї у своїх новинах, ці дані поширюють лише журналісти у своїх персональних Twitter-акаунтах.

Водночас, певна частина інформації з початкових повідомлень вже підтвердилася.

Зокрема, Фабріс Потьє в четвер повідомив про заплановані на кінець тижня розмови Трампа з Путіним та з Меркель. Згодом Кремль підтвердив плани щодо телефонних переговорів з американським лідером у суботу, а джерела Reuters не відкинули розмову з канцлером.

А журналістка Сьюзан Глассер, яка співпрацює з авторитетним американським виданням Politico, не виключила, що указ про скасування буде виданий ще до того, як Сенат затвердить кандидатуру Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря США – це дозволить уникнути звинувачень у тому, що зняття санкцій пролобіював саме він. Очікується, що це затвердження відбудеться уже найближчими тижнями.

Водночас, про зміст ймовірного указу надходять суперечливі дані. Зокрема, Глассер пише й про "пом’якшення", і про "зняття" обмежень.

Джерела кажуть про "проект" указу, його зміст наразі не затверджений. Також невідомо, якої частини санкцій він може стосуватися.

За непідтвердженими повідомленнями, пом'якшення санкцій може стосуватися також кримського пакету, ЄП намагається перевірити цю інформацію.

Раніше американські журналісти повідомляли, що в адміністрації президента США Дональда Трампа підготували указ про зняття санкцій з Росії.