Суд Нью-Йорка дозволив ігнорувати антиіммігрантський указ Трампа

Таким чином суддя Енн Доннеллі задовольнила позов Американського союзу захисту громадянських свобод (ACLU), повідомляє Русская служба Би-би-си.

За даними союзу, рішення торкнеться до 200 осіб, які перебувають у транзитних зонах аеропортів США.

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За даними американських ЗМІ, судове рішення діє по всій країні; воно тимчасово забороняє владі США депортувати тих, хто підпадає під президентський указ, а також захищає права всіх, хто має схвалену заяву про надання статусу біженця.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Трамп своїм указом призупинив на невизначений строк прийом сирійських біженців в США, а також на 120 днів - прийом біженців в цілому.

З розпорядження Трампа випливало, що громадяни Іраку, Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану повинні відмовитися від польоту в Америку, якщо у них немає виду на проживання в США або дипломатичної візи.