Велика Британія вперше після холодної війни відправить есмінець в Чорне море

Про це повідомляє Дождь з посиланням на Daily Mail.

За інформацією видання, есмінець HMS Diamond, оснащений новітніми ракетами, попрямує до берегів України, на ньому перебуватимуть до 60 морських піхотинців.

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Передбачається, що корабель очолить тактичну групу НАТО і буде брати участь у місії по захисту 650 британських військовослужбовців, які беруть участь в «секретних навчаннях» на Україні.

«Великобританія посилає чіткий сигнал, що ми готові відстоювати демократію по всьому світу і підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України», — заявив міністр оборони Великобританії Майкл Феллон.