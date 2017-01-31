У Китаї гучно зустріли Місячний Новий рік (фотогалерея)

Китайский новий рік, який після 1911 року називають Святом весни, приурочений до зимового молодика по завершенні повного місячного циклу, що відбувся після зимового сонцестояння. Свято також називають "Місячним новим роком".

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Через критичний рівень забруднення повітря у Китаї влада обмежила продаж піротехніки. У Пекіні та Шанхаї ліцензії на торгівлю піротехнікою отримала обмежена кількість реалізаторів. У всіх містах центральної провінції країни Хенань була введена повна заборона на використання піротехнічних виробів.