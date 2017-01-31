Сан-Франциско оскаржить в суді указ Трампа про "міста-притулки"

Позов, поданий міським прокурором Деннісом Еррерою, - перша спроба міст, яких стосується указ Трампа, оскаржити рішення, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

У позові йдеться, що постанова Трампа порушує 10-ту поправку до Конституції США, яка встановлює, що повноваження, які конституція прямо не відносить до відання федеральної влади, зберігаються за штатами й громадянами.

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"З грубим нехтуванням законом, президент Сполучених Штатів прагне змусити місцеві органи влади відмовитися від того, що відомо як закони і політика про міста-притулки", - йдеться в позові.

Еррера заявив журналістам, що політика міст-притулків покликана служити стимулом для нелегальних мігрантів повідомляти про злочини, не побоюючись висилки, і таким чином робити місто безпечнішим.

Трамп підписав постанову про міста-притулках 25 січня разом з указом про будівництво стіни на кордоні США і Мексики та боротьби з нелегальними мігрантами.

Термін "міста-притулки" відноситься до тих міст, які ввели заходи по обмеженню діяльності федеральної імміграційної влади на своїй території.

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Це не є суворим юридичним визначенням, тому такі заходи можуть мати різний характер, наприклад, у вигляді місцевих законів або положень, що визначають дії місцевої поліції.

Це поняття виникло у 1980-ті роки, після того, як у 1979 році Лос-Анжелес ввів заборону на допит затриманих з єдиною метою визначення їх імміграційного статусу.

В даний час в США є сотні подібних територій - це далеко не завжди міста. У їх число входить Сан-Дієго, Лос-Анджелес, Сіетл, Денвер, Остін і Бостон.

Президентська директива про позбавлення їх федеральних субсидій може обійтися їм у сотні мільйонів доларів.