Смоленська катастрофа: Польща подасть до Гааги скаргу проти Росії

Про це повідомив у середу керівник Міністерства закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, передає Польське радіо.

Про можливість подання скарги на розслідування, серед іншого, до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі, та порушення справи проти Росії за те, що вона відмовляється повернути загарбану власність Польщі (уламки президентського літака Ту-154М - Ред.), міністр заявляв ще у 2015-му році.

За його словами, дотепер Польща намагалася вирішити цю проблему іншими методами.

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"Спочатку ми намагалися – протягом року - перевірити, чи є можливість прямо договоритися з росіянами. Росіяни, як ви знаєте, реагували негативно, іноді зарозуміло. (...) Ми також намагалися отримати підтримку від деяких наших союзників, установ, до яких ми належимо", - наголосив глава польського МЗС.

"Проте оскільки справа триває вже сім років, наші можливості вичерпані. У зв’язку з цим фактично тепер триває процес оформлення скарги до Міжнародного суду, і найближчим часом ми цю скаргу представимо", - сказав Ващиковський.

Він додав, що точний термін подання скарги залежить від юристів, проте "це можуть бути дні або тижні".

Раніше російська влада передала Польщі записи мовного самописця польського президентського літака Ту-154, що розбився під Смоленськом.