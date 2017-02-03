Есмінець ВМС США увійшов у Чорне море

Про це повідомляється на сайті шостого флоту ВМС США, передає LB.ua.

Як зазначається, есмінець візьме участь у міжнародних навчаннях Sea Shield 2017 ("Морський щит-2017"), якими щорічно керує Румунія.

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"Porter останні кілька років регулярно працює в Чорному морі, демонструючи нашу незмінну прихильність до безпеки і стабільності в регіоні. Наші майбутні операції мають на меті допомогти поліпшити можливості взаємодії, обміну інформацією і досвідом, а також здатність працювати разом на шляху до миру і процвітання", - заявив командир екіпажу Ендріа Слоу.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2016 року есмінець ВМС США Porter увійшов в акваторію Чорного моря в підтримку операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість"). Есмінець США увійшов у Чорне море відповідно до Конвенції Монтре, згідно якої кораблі нечорноморських держав можуть перебувати там 21 добу.