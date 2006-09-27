Польська опозиція почала встановлювати намети біля сейму

Перед будинком сейму (нижня палата польського парламенту) в Варшаві супротивники діючого уряду Ярослава КАЧИНСЬКОГО почали встановлювати наметове містечко.

Як передає Газета.Ru, супротивники партії "Право і справедливість" в кількості близько 200 осіб зібралися перед будинком сейму Польщі. Вони почали встановлювати наметове містечко. Мітингуючі вимагають негайної відставки уряду й проведення дострокових парламентських виборів.

До демонстрантів почали виходити політики з різних партій. Серед учасників мітингу один із лідерів Союзу демократичних лівих сил Ришард КАЛІШ, який свого часу був міністром внутрішніх справ Польщі.

У самому парламенті три фракції сейму вимагають термінового скликання парламенту: ліберальна партія "Громадянська платформа", Союз демократичних лівих сил і Польська селянська партія.

Як повідомляв УНІАН, причиною політичнго загострення став скандальний відеозапис, показаний на загальнонаціональному телеканалі TVN. У програмі "Зараз ми" у вівторок увечері було показано запис, на якому глава кабінету прем`єр-міністра (керівник урядової канцелярії) Адам ЛІПІНСЬКИЙ запропонував депутату від партії "Самооборона" Ренаті БЕГГЕР посаду заступника міністра сільського господарства. За це Р.БЕГГЕР мала вийти з "Самооборони" і перейти в партію "Право і справедливість", якою керує Ярослав КАЧИНСЬКИЙ.

Пізніше з`ясувалося, що Р.БЕГГЕР погодилася брати участь у так званій "журналістській провокації" телеканалу.

Після розпаду правлячої в Польщі урядової коаліції провідні політики партії "Право і справедливість" почали активне "перетягування" депутатів сейму з інших фракцій, аби одержати більшість під час голосування про довіру урядові.

У ніч на середу вперше в історії Польщі в сеймі пройшла екстрена прес-конференція, на якій найбільша опозиційна парламентська партія - ліберальна "Громадянська платформа", - зажадала скликати екстрене засідання парламенту і проголосувати за саморозпуск сейму і проведення дострокових виборів. Лідер "Громадянської платформи" Дональд ТУСК категорично зажадав негайної відставки чинного уряду. "Це політична корупція, спроби перекупити депутатів високими урядовими чиновниками аморальні", - сказав Д.ТУСК. На його думку, в Польщі "склалася надзвичайна ситуація".