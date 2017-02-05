Призупинення антиміграційного указу: суд відхилив апеляцію адміністрації Трампа

Суд також дав мін'юсту строк до вечора в понеділок подати свої заперечення цього рішення, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Рішення призупинити дію указу було прийнято федеральним судом у Сіетлі 4 лютого. Суддя пояснив, що указ не буде мати сили до тих пір, поки не буде розглянуто позов про його скасування, поданий прокуратурою штату Вашингтон.

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Відразу після цього американські візові органи почали відновлювати візи, відкликані за час дії нового указу. Всього з моменту видання указу були анульовані близько 100 тисяч вже виданих американських віз.

Міністерство юстиції оскаржило рішення суду в Апеляційному суді дев'ятого округу США і запросило негайно відновити дію указу, не чекаючи розгляду скарги.

У Білому домі раніше заявили, що вважають указ правомірним, доцільним і спрямованим на захист країни і її жителів.

Указ про припинення прийому біженців та видачу віз громадянам семи держав, населених переважно мусульманами, був підписаний президентом США Дональдом Трампом 27 січня.

Указом для громадян Судану, Ємену, Лівії, Сомалі, Іраку, Ірану і Сирії введено 90-денну заборону на в'їзд у Сполучені Штати. Також припинено на невизначений строк прийом сирійських біженців. Програма прийому біженців з інших країн заморожена на 120 днів.