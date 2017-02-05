В Ірані до смертної кари за звинуваченням у шпигунстві засудили викладача з Бельгії

Про це повідомляє Дождь з посиланням на The Independent.

45-річний Ахмадреза Джалалі був заарештований в Ірані в квітні 2016 року, коли приїхав відвідати родичів. Вирок має бути приведений у виконання через два тижні.

За словами колег Джалалі, викладач не цікавився політикою. Вони вважають, що Джалалі не міг вчиняти якісь дії проти іранської влади, повідомляє телеканал RTBF.

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«Вченого, який виконує важливу гуманітарну роботу, засуджено до смертної кари без публічного процесу. Це обурливе порушення прав людини, проти якого ми повинні реагувати рішучим чином», - цитує телеканал заяву ректора університету Кароліни Пауелс.

Співробітники вишу також вважають, що причиною арешту Джалалі могли стати його контакти з викладачами з інших країн, зокрема, Ізраїлю. Однак в університеті наголосили, що всі контакти мали винятково науковий характер.

Петиція за помилування Джалалі зібрала понад 50 тисяч підписів. Телеканал також повідомляє, що під час арешту викладач тричі проводив голодування, і його змусили підписати зізнання.