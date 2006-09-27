МЗС рекомендує користуватися для поїздок у Грузію тільки літаками та суднами
Щоб не потрапити в Абхазію чи Південну Осетію
Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України, які мають намір відвідати Грузію, використовувати для цього лише шляхи повітряного та морського сполучення між нашими країнами.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.
Це пов’язано з тим, що в зонах „заморожених” конфліктів на території Абхазії та Південної Осетії трапляються непоодинокі випадки порушення прав та законних інтересів громадян (здирництво, побої, відбирання документів тощо).
Як нагадали в МЗС, 7 липня ц.р. російською стороною було закрито КПП „Казбегі – Верхній Ларс” – єдиний легітимний пункту пропуску на сухопутній ділянці грузинсько-російського кордону. Таким чином, перетин автотранспортом кордону між Грузією та Росією на цей час можливий лише через територію невизнаних республік Абхазія та Південна Осетія, які не контролюються грузинською владою, пояснили в прес-службі.
Міністерство закордонних справ України звертається до громадян України, які потрапили в скрутне становище на території Абхазії та Південної Осетії, терміново зв’язатися з Посольством України в Грузії (+99532311454, +99532311161), Консульським агентством України в Батумі (+99522231600) або Генеральним консульством України в Ростові-на-Дону (+78632270549, +78632270551).