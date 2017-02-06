10 часових поясів і 1100 чашок кави: літак Qatar Airways здійснив найдовший в історії переліт (відео)

Літак авіакомпанії Qatar Airways здійснив найдовший в історії політ, пише "Газета.Ru" з посиланням на The Guardian.

Переліт з Дохи в Окленд тривав 16 годин 23 хвилини, літак подолав відстань в 14,535 км.

Читайте такожНомінації на "Оскар": "Ла-Ла Ленд" і Меріл Стріп встановили рекорди

Зазначається, що під час польоту літак Boeing 777-200LR перетнув 10 часових зон, на борту працювали чотири пілота і 15 членів екіпажу, за час польоту було подано 1100 чашок кави, 2 тисячі холодних напоїв.

Раніше авіакомпанія Air India побила рекорд на найдовший за відстанню політ. Тривалість польоту склала 14,5 години, загальна протяжність – 15,3 тис. км.