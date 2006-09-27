Грузія заарештувала чотирьох російських розвідників і вимагає п`ятого

Ситуація навколо будинку Групи російських військ у Закавказзі (ГРВЗ) залишається напруженою. Будинок залишається оточений патрульною поліцією МВС і військовою поліцією Міноборони Грузії. На вході поліцейські перевіряють документи.

Грузинські правоохоронні органи збираються тримати оточення доки з будинку ГРВЗ не вийде російський офіцер Костянтин Пічугін. Він, за інформацією департаменту контррозвідки МВС Грузії, є підполковником Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ і вів розвідку на території Грузії.

У середу ввечері голова МВС Грузії Вано Мерабішвілі на спеціальному брифінгу оголосив, що співробітники департаменту контррозвідки МВС Грузії затримали чотирьох офіцерів ГРВЗ і більше десятьох громадян Грузії. Їх звинувачують у розвідувальній діяльності.

За його словами, в Грузії затримано: полковника ГРУ Олександра Савву, який був керівником групи, підполковника ГРУ Дмитра Казанцева, в Батумі - підполковника ГРУ Олексія Завгороднього і майора ГРУ Олександра Баранова.

"Мережею керував офіцер російської військової розвідки полковник Анатолій Сініцин, який є організатором теракту в Горі 1 лютого 2005 року. Операціями він керував з Єревану, з військової частини 44843 Збройних сил РФ", - стверджує Мерабішвілі.

Наразі, за заявою грузинської сторони, в будинку ГРВЗ переховується підполковник ГРУ Костянтин Пічугін. У зв`язку з цим штаб ГРВЗ і вся прилегла до нього територія оточені.

"Департамент контррозвідки зажадав від командування ГРВЗ видати Пічугіна, але відповіді ще немає. У МВС підозрюють, що оскільки ГРВЗ має право дипломатичної недоторканності, його представники спробують вивезти розшукуваного з Грузії", - не виключає Мерабішвілі. Його слова наводить агентство Новини-Грузія.

"МВС Грузії ставить категоричну вимогу про видачу Пічугіна", - наголосив глава МВС Грузії.

Міністр повідомив, що крім чотирьох російських офіцерів, також затримано 11 громадян Грузії, які звинувачуються в зраді батьківщині і співпраці з російськими спецслужбами.

Як повідомив Мерабішвілі, контррозвідкою виявлена сфера інтересів групи - це обороноздатність Грузії, програми інтеграції в НАТО і плани розвитку країни, питання енергобезпеки, опозиційно налаштовані партії і НВО, окремі підрозділи Міноборони Грузії, дані про особовий склад і озброєння грузинської армії, про вантажі військового призначення, про тренінги підрозділів МВС і Міноборони Грузії, інформація про військові закупівлі, морські порти, залізничні комунікації і вантажообіг, а також дані про розташовані в зонах конфліктів військові підрозділи.

Глава відомства пообіцяв, що в найближчі години МВС Грузії надасть кадри оперативної відеозйомки про затримання цих осіб.

РІА «Новости»