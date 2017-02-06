У Росії екс-губернатору, з яким працював Навальний, заборонили одружитися у СІЗО

Басманний суд Москви припинив провадження за скаргою Катерини Рейферт на дії слідства, яке не дає дозволу на реєстрацію шлюбу у слідчому ізоляторі, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Так як вона є свідком у справі, їй відмовлено в проході на територію слідчого ізолятора для укладення шлюбу з Білих", - пояснив адвокат. Рейферт має намір оскаржити відмову.

Читайте такожНавальний заявив, що дизайнер Лебедєв незаконно отримував держзамовлення: Більша корупція - бідніша країна

Рейферт неодноразово скаржилася на відмову в проханні вийти заміж за заарештованого екс-губернатора. Вона говорила, що не може підтримувати комунікацію з Білих - їй не видають дозвіл відвідувати підслідного у СІЗО.

Білих був затриманий у Москві в кінці червня 2016 року за підозрою в отриманні хабара в 400 тисяч євро. Він був заарештований Басманним судом Москви і з тих пір перебуває у СІЗО. Наприкінці червня президент Росії Володимир Путін відправив Білих у відставку у зв'язку із втратою довіри.

Білих заперечує свою провину. В знак протесту проти обвинувачення він оголошував голодовку, яка тривала майже три тижні. В кінці січня Білих перевели зі слідчого ізолятора "Лефортово" у лікарні СІЗО "Матроська тиша" для обстеження лікарями.

У 2009 позаштатним радником губернатора Кіровської області і колишнього лідера "Союзу правих сил" Микити Білих був Олексій Навальний, який зараз очолює Фонд боротьби з корупцією і має намір брати участь у президентських виборах.

Опозиціонер висловив сумнів у тому, що Білих брав хабар. "Це прям сильно на нього не схоже", - написав Навальний.у своєму блозі.