Журналіст, який назвав Путіна вбивцею, попросив почекати вибачень до 2023 року

Про це О'Райлі сказав у своїй передачі, що вийшла в понеділок, 6 лютого, в ефірі Fox News, передає РБК.

«Адміністрація Путіна в Москві вимагає, щоб я, скромний кореспондент, вибачився. Я працюю над цими вибаченнями. Але це може зайняти деякий час. Можете перевірити це році так в 2023-му», — сказав о'райлі.

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Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп проігнорував твердження журналіста Fox News про те, що «Путін-вбивця». Глава американської держави заявив, що в США також «багато вбивць».

«Я поважаю його. Я багатьох людей поважаю. Це не означає, що я збираюся жити з ним. Я кажу, що краще ладнати з Росією, ніж ні, і якщо Росія допомагає нам у боротьбі проти бойовиків ІДІЛ, що є головним протистоянням, а також ісламським тероризмом у всьому світі – це хороша річ», – сказав Трамп в інтерв'ю журналісту Біллу о'рейлі.

Ведучий Fox News заявив, що «Путін-вбивця», на що Трамп відповів: «Є багато вбивць. У нас є багато вбивць. Що ви думаєте, наша країна настільки цнотлива?».