Журналіст, який назвав Путіна вбивцею, попросив почекати вибачень до 2023 року
Телеведучий каналу Fox News Білл О'Райлі, який назвав президента РФ Володимира Путіна «вбивцею», запропонував почекати його вибачень приблизно до 2023 року, оскільки робота над ними може зайняти деякий час.
Про це О'Райлі сказав у своїй передачі, що вийшла в понеділок, 6 лютого, в ефірі Fox News, передає РБК.
«Адміністрація Путіна в Москві вимагає, щоб я, скромний кореспондент, вибачився. Я працюю над цими вибаченнями. Але це може зайняти деякий час. Можете перевірити це році так в 2023-му», — сказав о'райлі.
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Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп проігнорував твердження журналіста Fox News про те, що «Путін-вбивця». Глава американської держави заявив, що в США також «багато вбивць».
«Я поважаю його. Я багатьох людей поважаю. Це не означає, що я збираюся жити з ним. Я кажу, що краще ладнати з Росією, ніж ні, і якщо Росія допомагає нам у боротьбі проти бойовиків ІДІЛ, що є головним протистоянням, а також ісламським тероризмом у всьому світі – це хороша річ», – сказав Трамп в інтерв'ю журналісту Біллу о'рейлі.
Ведучий Fox News заявив, що «Путін-вбивця», на що Трамп відповів: «Є багато вбивць. У нас є багато вбивць. Що ви думаєте, наша країна настільки цнотлива?».