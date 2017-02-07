ВМС США офіційно списали перший в історії атомний авіаносець

Про це повідомляє офіційний сайт ВМС США.

«Ентерпрайз» був виведений з бойового складу ще в грудні 2012 року, а до 2015-го на ньому завершили демонтаж озброєння і радіоелектронних систем, після чого корабель прибув на верф в Ньюпорт-Ньюс, де до грудня 2016-го на ньому вивантажували ядерне паливо і частково розбирали енергетичну установку.

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Ім'я корабля буде передано новому атомного авіаносця CVN-80, третього корабля типу «Джеральд Форд», який планується до будівництва після 2018 року. Це буде дев'ятий корабель з цим ім'ям у складі американського флоту.

CVN-65 «Ентерпрайз», перший у світі атомний авіаносець, був зданий ВМС США в листопаді 1961 року. Корабель з водотоннажністю близько 85 тисяч тонн відрізнявся оригінальною конструкцією силової установки, що включала вісім ядерних реакторів A2W.

Незважаючи на те, що спочатку планувалося побудувати шість кораблів цього типу, «Ентерпрайз» залишився в самоті, а в подальшому ВМС США перейшов до серійного замовлення атомних авіаносців типу «Німіц».