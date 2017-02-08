У Конгресі США мають намір обмежити право адміністрації Трампа знімати санкції з Росії

Як повідомляє CNN,законопроект представить група з 6 сенаторів обох партій.

Читайте такожНе може бути й мови: МЗС Польщі про скасування санкцій ЄС проти Росії

Законопроект, зокрема, передбачає необхідність Білому дому детально роз'яснити причини зняття антиросійських санкцій, якщо він прийме таке рішення. Після цього протягом 120 днів Конгрес може проголосувати проти подібних заходів.

Ініціаторами законопроекту виступили сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Бен Кардін. Їх також підтримали сенатори Джон Маккейн, Марко Рубіо, Клер Маккескілл і Шеррод Браун.