Білий дім пояснив позицію щодо санкцій проти Росії

Про це заявив офіційний представник Білого дому, прес-секретар президента США Шон Спайсер, передає newsru.com з посиланням на Reuters.

Його заява прозвучала на тлі кроку американських сенаторів, які внесли на розгляд законопроект, що перешкоджає будь-яким рішенням Дональда Трампа про скасування санкцій проти РФ.

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"Я вважаю, що постійний представник США в ООН Хейлі чітко висловила в ООН нашу позицію. До тих пір, поки Росія не піде з Криму, ці санкції розглядатися не будуть", - підкреслив Спайсер.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Конгресі США в середу, 8 лютого, мають намір представити законопроект щодо посилення процедури зняття санкцій з РФ адміністрацією президента. Документ передбачає необхідність Білому дому детально роз'яснити причини зняття антиросійських санкцій, якщо він прийме таке рішення. Після цього протягом 120 днів Конгрес може проголосувати проти подібних заходів.

Нагадаємо, посол США при ООН Ніккі Хейлі під час засідання Ради безпеки ООН закликала Росію повернути Україні контроль над Кримом. Також вона заявила: "Наші санкції, пов'язані з Кримом, залишаться в силі, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні".