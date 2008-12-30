Газпром попередив поляків про можливі проблеми з газом

Російський газовий монополіст ВАТ «Газпром» попередив польську національну нафтогазову компанію PGNiG про можливі перебої з поставками газу до Польщі через незавершеність газових переговорів з НАК «Нафтогаз України». Про це УНІАН повідомила прес-секретар компанії Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Йоанна ВАСІЦЬКА-ЗАКШЕВСЬКА.

«PGNiG отримала лист від ВАТ «Газпром», в якому компанія інформує про продовження переговорів між “Газпромом” та НАК «Нафтогаз України”, про можливі перерви в поставках російського газу в Україну та можливі проблемі з транзитом після 1 січня 2009 року», - відзначила прес-секретар.

Вона повідомила, що PGNiG отримав лист «кілька днів тому».

Прес-секретар сказала, що польська компанія сподівається на завершення переговорів між українською та російською стороною, зауваживши, що PGNiG постійно моніторить ситуацію.

«Віримо, що за взірцем минулих років, обидві сторони дійдуть до консенсусу», - відзначила Й.ВАСІЦЬКА-ЗАКШЕВСКА.

Представник PGNiG зауважила, що можливе скорочення газових поставок з 2009 року компанія буде компенсувати за рахунок запасів у газових сховищах, які на сьогодні заповнені на 90%, що дозволить забезпечити потреби польської економіки упродовж кількох тижнів.

Й.ВАСІЦЬКА-ЗАКШЕВСЬКА повідомила, що PGNiG, згідно з контрактом із швейцарським трейдером RosUkrEnergo від 17 листопада 2006 року, щороку отримує понад 2,3 млрд. кубометрів газу.

Вона підтвердила, що компанія продовжує отримувати газ по контракту з RUE, який втрачає чинність 31 грудня 2009 року, але - за згодою обох сторін - може бути продовжений ще на 2 роки.

Прес-секретар не уточнила закладену в контракт ціну газу, посилаючись на комерційну таємницю. Однак, повідомила, що ціна відповідає рівню для інших європейських споживачів, зокрема, німецьких чи французьких нафтогазових фірм.

За даними експертів, ціна російського газу в країнах Європейського Союзу у вересні поточного року коливалась від 480 до 520 доларів за тисячу кубометрів. Однак, ціна для європейських споживачів прив’язана до ціни на нафту, яка з липня 2008 року подешевшала з 147 доларів за барель до менш як 40 доларів за барель в грудні.

Як повідомляв УНІАН, “Газпром” розпочав практику перекривання поставок газу Україні в 2006 році. Тоді росіяни добились підвищення ціни до 95 з 50 доларів за тисячу кубометрів та газ почав поставлятись в Україну через зареєстрованого у Швейцарії трейдера RosUkrEnergo, яким наполовину володіли “Газпром” та “Нафтогаз”.

У 2007 році ціна газу для України зросла до 130 доларів, а в 2008 - до 179,5 доларів за тисячу кубометрів газу.

Крім цього, за результатами останніх переговорів навесні 2008 року, “Газпром” отримав прямий доступ до внутрішнього газового ринку України, який до того повністю контролював український «Нафтогаз».