Президенти Афганістану і США обговорили безпекові питання

9 лютого в офісі афганського президента повідомили, що Гані і Трамп обмінялися поглядами на подолання загрози тероризму в Афганістані і сусідніх країнах, передає Радіо Свобода.

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У повідомленні зазначили, що Дональд Трамп заявив про швидку зустріч з президентом Афганістану, не повідомивши більше деталей.

Наразі в Афганістані перебуває близько 8 тисяч 400 військових США для підтримки і тренування афганських сил безпеки.

Раніше УНІАН повідомляв, що за останні два роки 44 військовослужбовців Афганістану, які проходили військову підготовку в США, втекли з військових курсів, щоб нелегально проживати в США замість повернення в Афганістан.