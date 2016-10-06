Понад 40 афганських військових втекли під час навчань у США в пошуках кращого життя "нелегалом"
За останні два роки 44 військовослужбовців Афганістану, які проходили військову підготовку в США, втекли з військових курсів, щоб нелегально проживати в США замість повернення в Афганістан.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на співробітників Пентагону.
У вересні цього року вісім військовослужбовців Афганістану залишили військові бази без дозволу, повідомив представник Пентагону Адам Пень. Пень сказав, що загальне число зниклих безвісти афганських військових з січня 2015 року становить 44.
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При цьому в Пентагоні зазначили, що військові з різних країн світу проходять підготовку на території США. Бувають випадки, коли військові з інших країн теж тікають з курсів підготовки, однак статистика зниклих безвісти афганських військових небувала.
Нагадаємо, понад 2 тисяч військовослужбовців отримали військову підготовку в США з 2007 року.