Англійське місто Ленглі накрила фосфорна хмара

Пожежа на одному з хімічних підприємств в англійському місті Ленглі призвела до утворення великої білої фосфорної хмари, йдеться в повідомленні поліції округу Уест-Мідландс.

Правоохоронні органи і лікарі просять жителів району тримати закритими вікна і двері і без крайньої необхідності не покидати свої будинки, повідомляє РИА новости.