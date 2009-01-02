Англійське місто Ленглі накрила фосфорна хмара
20:09, 02 січня 2009Світ
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Горить хімічне підприємство
Пожежа на одному з хімічних підприємств в англійському місті Ленглі призвела до утворення великої білої фосфорної хмари, йдеться в повідомленні поліції округу Уест-Мідландс.
Правоохоронні органи і лікарі просять жителів району тримати закритими вікна і двері і без крайньої необхідності не покидати свої будинки, повідомляє РИА новости.
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