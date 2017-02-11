Заарештовано виконавця теракту в стамбульському нічному клубі Reіna
Виконавець теракту в стамбульському нічному клубі Reіna Абдулкадір Машаріпов заарештований рішенням суду.
Відділ з боротьби з тероризмом Управління поліції Стамбула раніше завершив розслідування справи Машаріпова і направив справу в суд, пише Анадолу.
Відзначається, що Машаріпов визнаний винним у «спробі повалення конституційного ладу», «участі в діяльності терористичної організації», «навмисному вбивстві більше ніж однієї особи».
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Машаріпов, який убив у новорічну ніч 39 осіб в клубі Reina, був захоплений 16 січня у ході антитерористичної операції в районі Есенюрт в Стамбулі.
Разом з Машаріповим були затримані ще чотири людини: три жінки і один чоловік. У числі затриманих - громадяни Киргизстану, Єгипту, Сенегалу і Сомалі.
Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі у новорічну ніч в результаті стрілянини в нічному клубі загинули 39 осіб, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб.
Нічний клуб Reіna - один з найбільших в Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.
Рада Безпеки ООН засудила терористичну атаку в нічному клубі в Стамбулі.