Польща і Росія з'ясували причини скорочення поставок газу

Польща і Росія на сьогоднішній момент з`ясували причини скорочення постачань газу в цю країну через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«За інформацією від НАК «Нафтогаз України»... Щодо Польщі питання узгоджене між польською і російською сторонами», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що розподіл обсягів газу, що транспортується через Україну до Європи, перебуває в компетенції російської сторони, зокрема компанії «Газпром експорт».

«Тому якщо чогось недоотримує якась країна, то це питання не до тих, хто транспортує газ, а до тих, хто його поставляє в пункт призначення», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що володіє інформацією про скорочення на 5 млн. кубометрів поставок газу до Словаччини, і це питання, вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, має вирішуватися Словаччиною, а також іншими країнами, які відзначають скорочення постачання газу, з Росією.