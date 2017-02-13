Жахливе ДТП на Тайвані: перекинувся автобус з туристами, загинули 32 особи (фото)

Всього в автобусі знаходилися 45 чоловік, 13 з яких були доставлені в лікарню, повідомляють рятувальні служби. У більшості постраждалих серйозні травми, передає Російська служба ВВС.

Рятувальники повідомили, що всі постраждалі були жителями Тайваню.

Аварія сталася в ніч з понеділка на вівторок на шосе недалеко від Тайбея.

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На кадрах, які показує місцеве телебачення, видно, що перевернутий автобус лежить на узбіччі дороги. Навколо нього знаходяться численні машини швидкої допомоги та пожежні бригади.

Серед постраждалих багато літніх людей, повідомляють рятувальники.

За даними місцевих ЗМІ, туристи їхали з ферми, де вони спостерігали за цвітінням сакури.

Поки не ясно, що стало причиною аварії. Поліція перевіряє, чи не перевищував швидкість водій автобуса, повідомляють місцеві ЗМІ.

Автобусу було близько 19 років. Він належав агентству, що організовує тури по всьому Тайваню.

У липні минулого року в аварії близько Тайбея загинуло 26 туристів. На думку правоохоронних органів, водій спровокував аварію навмисно. Він був п'яний і підпалив водійське крісло.

Раніше у Франції через туман зіткнулися 50 автомобілів.