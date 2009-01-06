Прем'єр-міністр Болгарії скликав надзвичайне засідання уряду

Поставки російського газу через Україну до Болгарії, Туреччини, Греції та Македонії було зупинено в результаті російсько-українського газового конфлікту.

Таку заяву, як передає “Німецька хвиля ”, зробило болгарське міністерство економіки. Зупинка відбулася о третій годині тридцять хвилин за київським часом.

“Ми перебуваємо в кризовій ситуації”, - говориться в заяві.

Болгарія, яка покладається майже лише на російський газ, матиме найбільші проблеми. У неї, як і у Македонії, немає доступу до альтернативних газопровідних шляхів.

Міністерство доручило промисловим об’єктам перейти на альтернативні енергоносії, а родинам шукати додаткових можливостей для опалення, позаяк центральне опалення працює на газі.

Прем`єр-міністр Болгарії Сергій СТАНІШЕВ скликав у вівторок надзвичайне засідання уряду.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня НАК «Нафтогаз України» одержала від ВАТ «Газпром» попередження про зниження обсягів поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Це означає, що ВАТ «Газпром» фактично знизив обсяги транзиту газу європейським споживачам. Таким чином, російська компанія поставила під загрозу поставки газу в країни Європи, а саме: Молдова, Болгарія, Румунія, Греція, Туреччина, Польща, Угорщина, Словаччина, Німеччина. НАК «Нафтогаз України» вважає, що в разі недоотримання необхідних обсягів російського природного газу всі претензії вказаних країн мають бути направлені до ВАТ «Газпром».

З 1 січня 2009 року ВАТ "Газпром" припинив постачання газу в Україну через відсутність домовленості про ціну на газ і тарифної ставки на транзит. Російська монополія продовжує поставляти природний газ транзитом через Україну і при цьому вважає незаконним використання українською стороною частини цього газу як технічного для забезпечення транспортування. На її думку, транзитний контракт продовжує діяти.

Водночас НАК "Нафтогаз України" наполягає, що за відсутності узгоджених умов транзиту має право направляти частину газу, що подається Росією на вхід української ГТС, для забезпечення його транзиту.