Австрія одержує тільки 10% російського газу

Газорозподільний центр в австрійському Баумгартені від сьогоднішнього ранку одержує лише 10% російського газу від обумовлених обсягів. Як передає РІА “Новости”, про це повідомляють в нафтогазовому концерні Австрії OMV.

За словами заступника керівника прес-служби компанії Міхаели ХУБЕР, решта 90% поставок покриваються за рахунок блакитного палива, накопиченого у підземних сховищах, де зосереджено 1,7 млрд. кубометрів енергоносія. Тому в OMV запевняють австрійських споживачів, що на даний момент забезпечення газом гарантоване.

Щорічні потреби Австрії в природному газі становлять близько 8 млрд. кубометрів. Понад 51% імпортується з Росії, 31% - з Норвегії і 18% - газ внутрішнього виробництва.

М.ХУБЕР також повідомила, що вже в ніч на вівторок російська сторона інформувала про скорочення поставок блакитного палива на 30-40%.

У той же час, вона зазначила, що OMV не коментує "газовий конфлікт" між Росією і Україною.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу.

У ніч на вівторок стало відомо про припинення поставок російського природного газу до Болгарії, Туреччини, Греції і Македонії. Під загрозою знаходяться поставки до Молдови, Румунії, Польщі, Угорщини, Словаччини і Німеччини.

НАК «Нафтогаз України» вважає, що у разі недоотримання необхідних обсягів російського природного газу всі претензії вказаних країн повинні бути направлені до ВАТ «Газпром».