У Росії судитимуть 19-річного хлопця за розпалювання ненависті до "ватників"

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр "Сова".

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У лютому 2017 року прокуратура Жовтневого району Саратова направила в суд кримінальну справу проти Олександра Гозенко (1997 р. н.) по 1 ч. ст. 282 КК (порушення національної ненависті).

Згідно з матеріалами справи, 13 і 14 листопада 2015 року Гозенко опублікував чотири коментаря в соцмережі "ВКонтакте" на своїй персональній сторінці. Експертне дослідження виявило в цих фразах "психологічні ознаки спонукання до дій насильницького характеру відносно групи осіб національної приналежності".

У Саратові СКР направив в суд справу за статтею 282 - приниження гідності соціальної групи "ватники". No kidding! pic.twitter.com/KEy4k84XGv — Pavel Chikov (@pchikov) February 14, 2017

Як повідомляється, йдеться наприклад про коментарі "Пропоную влаштувати голокост вати", в якому правоохоронці угледіли збудження ненависті і ворожнечі по відношенню до росіян і до групи "ватники".

Раніше повідомлялося, що в Астрахані чоловікові вперше винесли вирок за недонесення у відповідності з «законом Ярової».