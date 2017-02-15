Помічники Трампа контактували із російською розвідкою до виборів – ЗМІ

Члени президентської кампанії Дональда Трампа контактували із високопосадовцями російської розвідки за рік до виборів у США. Про це свідчать записи телефонних розмов, пише The New York Times.

Видання наголошує, що спецслужби США дізналися про зв’язки майже у той самий час, коли доводили причетність Кремля до втручань у президентські вибори, зламавши електронні скриньки представників Демократичної партії.

Окрім помічників, із російської розвідкою також мали контакти й інші люди із оточення президента США. В свою чергу із російської сторони, окрім розвідки, у контакти вступали і високопоставлені урядовці РФ.

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Зокрема, за інформацією джерел, член передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт фігурує в цих телефонних розмовах. При цьому сам Манафорт відкидає будь-які звинувачення, та називає інформацію «абсурдом», адже ніколи нібито не мав нічого спільного із російським урядом.

Імена інших фігурантів та додаткову інформацію про дзвінки джерела не надали.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилась інформація, що радник з національної безпеки в адміністрації президента США Майкл Флінн за місяць до інавгурації Дональда Трампа обговорював з російським послом Сергієм Кисляком скасування частини санкцій.

Пізніше, високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією.

У зв’язку із цим, радник президента США з питань національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як наголошується в листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією.

Як повідомляв УНІАН раніше, спецслужби США вперше підтвердили достовірність частини доповіді про наявність у Росії компромату на президента Дональда Трампа. Підтвердження стосується відомостей про телефонні розмови, пов'язані з компроматом.