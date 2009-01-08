Америка пообіцяла відновити грузинську армію

Хартія про стратегічне партнерство між США і Грузією дасть змогу президентові США відновити систему оборони Грузії. Про це повідомив грузинським журналістам помічник заступника держсекретаря США Метью Брайза. "Документ передбачає співпрацю між двома країнами з питань реформ, я маю на увазі військові реформи. Яким чином це відбуватиметься, в документі не зазначено, оскільки він має загальний характер. Але президент Буш вже сказав, що ми співпрацюватимемо з Грузією в цьому напрямі. Головне, щоб населення в країні відчувало себе в безпеці", - сказав М.Брайза.

Помічник заступника держсекретаря США також повідомив, що країни співпрацюватимуть не тільки у військовій сфері, а й у сферах політики і економіки. "Цей документ не гарантія чогось, він визначає межі в питаннях співпраці Америки й Грузії, що ж до гарантій безпеки, то це відбудеться при вступі в НАТО", - пояснив М.Брайза.

Текст Хартії про стратегічне партнерство між США і Грузією оприлюднять після її підписання. Церемонія підписання Хартії запланована на 9 січня у Вашингтоні. Її підпишуть держсекретар США і міністр закордонних справ Грузії. Грузинська делегація вже попрямувала до США. Раніше підписання Хартії планувалося на 4 січня, але дата церемонії була перенесена через події на Близькому Сході.

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