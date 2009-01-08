Ізраїль поновив бомбардування сектора Газа

Ізраїльські військові літаки нанесли нові масовані бомбардування по сектору Газа.

Як повідомляє радіо «Свобода»,цілями рейдів були тунелі, якими з Єгипту палестинські бойовики таємно переправляють зброю.

Бомбових ударів було завдано також по північній частині сектора Газа, де тривають зіткнення між наземними військами Ізраїлю і палестинськими бойовиками.

Одночасно оголошено, що в Каїрі за посередництва властей Єгипту представники Ізраїлю, і Хамаса сьогодні зустрінуться для переговорів.

Під час ізраїльської операції в Газі загинули 700 осіб, поранено 3 тисячі.