Ізраїль поновив бомбардування сектора Газа
08:19, 08 січня 2009Світ
1186
Цілями рейдів були тунелі
Ізраїльські військові літаки нанесли нові масовані бомбардування по сектору Газа.
Як повідомляє радіо «Свобода»,цілями рейдів були тунелі, якими з Єгипту палестинські бойовики таємно переправляють зброю.
Бомбових ударів було завдано також по північній частині сектора Газа, де тривають зіткнення між наземними військами Ізраїлю і палестинськими бойовиками.
Одночасно оголошено, що в Каїрі за посередництва властей Єгипту представники Ізраїлю, і Хамаса сьогодні зустрінуться для переговорів.
Під час ізраїльської операції в Газі загинули 700 осіб, поранено 3 тисячі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter