Дефіцит бюджету США стане рекордним за післявоєнний час.

Цього року він досягне трильйона доларів, - про це повідомляє агентство Блумберг з посиланням на Бюджетне управління Конгресу. Щодо ВВП дефіцит досягне восьми відсотків. У звіті йдеться, що ситуація з державними фінансами цього року "різко погіршає" в порівнянні з минулим, коли був зафіксований дефіцит у розмірі 450-ти мільярдів доларів. Основною причиною зростання дефіциту стала фінансова криза, через яку доходи бюджету істотно впали. Витрати ж, навпаки, ростуть, оскільки американська держава намагається підтримати економіку на плаву за рахунок зниження податків і збільшення держінвестицій.

Эхо Москвы