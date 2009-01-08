Ізраїль відкрив вогонь по Лівану
09:09, 08 січня 2009Світ
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У відповідь на ракетний обстріл
У четвер Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з боку Лівану. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у військовому відомстві Лівану.
За даними ізраїльської поліції, по півночі країни було випущено від трьох до п`яти ракет.
За інформацією видання Haaretz, в результаті обстрілу постраждали декілька осіб.
У відповідь на ракетний обстріл своєї території Ізраїль відкрив вогонь по Лівану. Було зроблено п`ять пострілів.
Військове відомство Лівану підтверджує факт артилерійського обстрілу з боку Ізраїлю.
Газета.ру
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