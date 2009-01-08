У четвер Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з боку Лівану. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у військовому відомстві Лівану.

За даними ізраїльської поліції, по півночі країни було випущено від трьох до п`яти ракет.

За інформацією видання Haaretz, в результаті обстрілу постраждали декілька осіб.

У відповідь на ракетний обстріл своєї території Ізраїль відкрив вогонь по Лівану. Було зроблено п`ять пострілів.

Військове відомство Лівану підтверджує факт артилерійського обстрілу з боку Ізраїлю.

Газета.ру