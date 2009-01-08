Президент Європарламенту вперше відвідав штаб-квартиру НАТО

Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ вперше за всю історію існування цієї інституції відвідав штаб-квартиру НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, візит відбувся 7 січня.

У ході візиту Президент Європарламенту зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.

«Європарламент та НАТО перебувають в одному місті. Географічна дистанція невелика, однак ментальна – набагато більш значна», - заявив Президент Європарламенту після відвідування штаб-квартири НАТО.

Він зазначив, що своїм візитом хотів продемонструвати бажання Європарламенту змінити ситуацію.

На переконання Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГА, обидві інституції мають установити більш тісні відносини і здійснювати обмін думками.

Він також повідомив, що запросив Генсека НАТО відвідати Європарламент у найближчому майбутньому.