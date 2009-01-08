Абрамович святкує Різдво біля діючого вулкана

Російський мультимільярдер Роман Абрамович проводить новорічні канікули в Коста-Ріці, повідомляє костаріканський телеканал Canal 7. Глядачі телеканалу змогли побачити російського олігарха, який здійснював пішу прогулянку поряд з шикарним готелем, де він розташувався, недалеко від діючого вулкана Аренал. Вулкан є практично ідеальним конусом, заввишки більше 1633 метрів, а його постійні виверження - одне з найекстраординарніших і вражаючих природних видовищ у Коста-Ріці. За даними телеканалу, відомого російського підприємця супроводжують 15 осіб. Вони повністю зарезервували за собою найкращий в окрузі ресторан, узяли напрокат вісім позашляховиків "Хаммер", а також швидкохідні катери і водні мотоцикли для прогулянок на сусідньому озері. Всі спроби місцевих "папарацці" дізнатися, коли Роман Абрамович приїхав і скільки часу він збирається пробути в Коста-Ріці, виявилися безуспішними. Як повідомляє місцева преса, у зв`язку зі світовою фінансовою кризою, зокрема, з падінням курсу акцій підприємств, статки Абрамовича скоротилися з 16,7 мільярдів євро до 2,3 мільярдів євро. Через важке фінансове становище російському олігархові навіть довелося відкласти весілля з Дариною Жуковою і подумати про продаж футбольного клубу "Челсі” і розкішної яхти "Пеларус"вартістю понад 200 мільйонів євро. Вона обладнана двома вертолітними майданчиками і системою протиракетної оборони на борту. У футбольний клуб з липня 2003 року Абрамович вклав, за оцінками експертів, 210 мільйонів євро, включаючи виплату боргів "Челсі". Раніше Роман Абрамович відмінив вечірку в найдорожчому курорті США Аспені. Фуршет на 60 осіб мав відбутися напередодні Нового року в ресторані Pinons, проте Абрамович передумав летіти на курорт, повідомляють місцеві ЗМІ.

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