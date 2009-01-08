Найдорожчим містом у світі визнали Луанду

Столиця Анголи - Луанда - визнана найдорожчим містом у світі, обігнавши Токіо, сказано в дослідженні лондонської консалтингової компанії ECA International.

Матеріали дослідження підготовлені на основі аналізу корзини із 125 споживчих товарів і послуг, в яких зазвичай мають потребу фахівці, які працюють за кордоном, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Дані наведено стосовно 270 міст планети. Основна причина невиправдано високих цін на товари й послуги в Луанді - неймовірні складнощі з обробкою вантажів в її океанському порту, а також інфраструктура, майже повністю зруйнована трьома десятиріччями громадянської війни.

Нечувані прибутки, що їх іноземні компанії одержують в Анголі за рахунок видобутку нафти і алмазів, створюють підвищений попит на житло високої якості, дорогі автомобілі й ресторани, одяг і взуття. Проте більшість ангольців живуть у надзвичайній убогості, й пропозиція може бути орієнтована на тонкий прошарок своїх й іноземних багатіїв. Звідси й непомірні ціни: у країні як і раніше небезпечно і складно пересуватися сушею, безпечно пити воду можна лише з пляшок, майже все продовольство – імпортоване, відзначає NEWSru.

Тому літр молока може коштувати три долари, оренда двокімнатної квартири - 7 тисяч доларів на місяць у Луанді - місті, розрахованому на 500 тисяч осіб, яке нині за рахунок біженців вміщає 5 млн. осіб.