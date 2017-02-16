Росія, Іран і Туреччина створили групу з політичного врегулювання сирійського конфлікту – Reuters

Як повідомляє Reuters, глава російської делегації на мирних переговорах в Астані Олександр Лаврентьєв заявив, що погоджено створення об’єднаної російсько-турецько-іранської групи, яка буде розглядати політичні питання врегулювання сирійського конфлікту.

Росія, яка підтримує уряд президента Сирії Башара аль-Асада, а також Туреччина, яка підтримує повстанців, виступають посередниками в переговорах, нагадує агентство.

В ході переговорів в Астані глава урядової делегації Сирії Башар Джафарі звинуватив делегацію Туреччини і сирійських повстанців, які прибули в четвер, в останній день зустрічі, у спробі зірвати переговори, відмовившись погодитися на комюніке.

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За його словами, повстанці і їх турецькі покровителі мали «чітку волю зірвати зустріч в Астані», і що Анкара повинна вивести свої війська з Сирії та закрити кордон для «джихадистських бойовиків», якщо це було реальною гарантією турецько-російської угоду про припинення вогню наприкінці минулого року.

Прибуття турецької делегації і представників повстанців в останній день переговорів у столиці Казахстану також дає зрозуміти, що вони не серйозно ставляться до участі в переговорах, вважає представник режиму Асада.

Як підкреслює Reuters, угода про припинення вогню неодноразово порушувалася, причому кожна зі сторін звинувачувала іншу, в той час як вирувала боротьба з джихадистами групами, такими як «Ісламська держава» і іншими озброєними групами, не включеними в перемир'я.