Джерело у Кремлі розповіло Financial Times, що віджахнуло Трампа від Росії

09:58, 17 лютого 2017
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Позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії змінилася через існуючу в західних ЗМІ кампанію проти РФ.

Дональд Трамп / REUTERS

За словами неназваного джерела Financial Times в Кремлі, кампанія в ЗМІ проти Москви виявилася настільки «отруйною», що віджахнула Трампа, який, як передбачалося, здійснить «новий старт» у відносинах з Росією, пише Республика.

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Згідно з повідомленням, сам Трамп на прес-конференції пояснив, що йому було б легше взяти у відносинах з РФ «жорсткий курс», але такий підхід заважає двом країнам співпрацювати. Він також зазначив, що публікації «фейкових» новин в американських ЗМІ заважають США і Росії налагодити відносини. До числа подібних новин він відніс повідомлення про зв'язок чиновників його адміністрації з Росією.

Як повідомляв УНІАН, за словами представника Білого Дому Шона Спайсера, Трамп очікує від Росії повернення Криму і деескалації ситуації в Україні.

"Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти: він очікує, що російський уряд почне деескалацію конфлікту в Україні і поверне Крим", - заявив Спайсер.

У свою чергу, в МЗС РФ заявили, що не мають наміру повертати Україні окупований Крим, незважаючи на очікування нової адміністрації США.

Також Трамп нагадав, що Росія анексувала Крим під час президентства Барака Обами.

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Теги: #Росія#Трамп